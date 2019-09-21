В Нижнем Тагиле в подъезде трехэтажного дома обрушился потолок
Сегодня, 09:39ПроисшествияФото: скриншот из видеорепортажа ТК «Телекон»
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В Нижнем Тагиле в доме на проспекте Мира, 32 обрушился потолок, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Потолок обвалился в подъезде дома утром 20 сентября. Жители рассказали, что капитальный ремонт делался в прошлом году.
В УК «Центр-НТ» рассказали, что капремонт не делался в подъезде. По словам директора УК «Центр-НТ» Никиты Копаева, ремонт в подъезде делают бонусом, бесплатно. В данном случае в подъезде была проведена косметическая отделка — потолок был просто побелен, слой штукатурки на нем никто не убирал. Никита Копаев отметил, что на неделе все отремонтируют.
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Возможно, я не исключаю, что там что-то двигали, передвигали на этаже выше, и со временем эти вибрации достигли своего пика, и он взял и упал, предположил Никита Копаев.
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