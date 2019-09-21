В Нижнем Тагиле в подъезде трехэтажного дома обрушился потолок

В УК «Центр-НТ» рассказали, что капремонт не делался в подъезде. По словам директора УК «Центр-НТ» Никиты Копаева, ремонт в подъезде делают бонусом, бесплатно. В данном случае в подъезде была проведена косметическая отделка — потолок был просто побелен, слой штукатурки на нем никто не убирал. Никита Копаев отметил, что на неделе все отремонтируют.