Рабочий упал в шахту лифта и разбился насмерть на стройплощадке в Екатеринбурге

20-летний разнорабочий на стройплощадке на улице Готвальда занимался подъемом строительных материалов через шахт лифта. В какой-то момент он сорвался и упал. Мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
В результате было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности во время строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точных причин смерти.
В УМВД по Екатеринбургу отметили, что мужчина работал по договору подряда на данном оъекте.