Рабочий упал в шахту лифта и разбился насмерть на стройплощадке в Екатеринбурге

Рабочий упал в шахту лифта и разбился насмерть на стройплощадке в Екатеринбурге
Рабочий упал в шахту лифта и разбился насмерть на стройплощадке в Екатеринбурге
Сегодня, 10:47ПроисшествияФото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области
Рабочий разбился насмерть, упав в шахту лифта, на строительной площадке в Екатеринбурге. Трагедия произошла 18 октября 2021 года вечером.

20-летний разнорабочий на стройплощадке на улице Готвальда занимался подъемом строительных материалов через шахт лифта. В какой-то момент он сорвался и упал. Мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

В результате было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности во время строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Падение рабочего в шахту лифта в Свердловской области
Фото:пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точных причин смерти.

В УМВД по Екатеринбургу отметили, что мужчина работал по договору подряда на данном оъекте.

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Екатеринбург
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