Задержанный по подозрению в продаже спирта с метанолом арестован в Екатеринбурге

Ранее Мамедов и его подельник были задержаны правоохранителями после массового смертельного отравления уральцев спиртом, в котором содержался яд метанол. От отравления скончались 18 человек. Еще несколько человек скончались уже после задержания Мамедова, сообщает ЕАН.
Подельник арестованного Армен Аветисян пока задержан, сейчас решается вопрос о его аресте в суде. Чкаловский суд Екатеринбурга сегодня также определит меру пресечения третьему задержанному — Анару Айвазову.
Напомним, дельцы продавали разбавленный водой спирт на разлив в палатке на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. В какой-то момент коммерсанты закупили партию ядовитого суррогата, от которого с 4 по 14 октября скончались 18 человек. Также к ответственности привлечен местный участковый полиции, в чьем ведении находился рынок. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования.