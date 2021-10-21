Задержанный по подозрению в продаже спирта с метанолом арестован в Екатеринбурге

Задержанный по подозрению в продаже спирта с метанолом арестован в Екатеринбурге
Задержанный по подозрению в продаже спирта с метанолом арестован в Екатеринбурге
Сегодня, 16:37ПроисшествияФото: 1МI
Бутлегер Надир Мамедов, которого подозревают в продаже ядовитого спирта с метанолом, арестован на 2 месяца судом в Екатеринбурге.

Ранее Мамедов и его подельник были задержаны правоохранителями после массового смертельного отравления уральцев спиртом, в котором содержался яд метанол. От отравления скончались 18 человек. Еще несколько человек скончались уже после задержания Мамедова, сообщает ЕАН.

Подельник арестованного Армен Аветисян пока задержан, сейчас решается вопрос о его аресте в суде. Чкаловский суд Екатеринбурга сегодня также определит меру пресечения третьему задержанному — Анару Айвазову.

Напомним, дельцы продавали разбавленный водой спирт на разлив в палатке на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. В какой-то момент коммерсанты закупили партию ядовитого суррогата, от которого с 4 по 14 октября скончались 18 человек. Также к ответственности привлечен местный участковый полиции, в чьем ведении находился рынок. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования.

Сюжеты:
Отравление метиловым спиртом в ЕкатеринбургеЕкатеринбург
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