Задержанный по подозрению в продаже спирта с метанолом арестован в Екатеринбурге

Напомним, дельцы продавали разбавленный водой спирт на разлив в палатке на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. В какой-то момент коммерсанты закупили партию ядовитого суррогата, от которого с 4 по 14 октября скончались 18 человек. Также к ответственности привлечен местный участковый полиции, в чьем ведении находился рынок. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования.