На Урале подростки украли ящик с пожертвованиями из храма

На Урале подростки украли ящик с пожертвованиями из храма

Сегодня, 14:56ПроисшествияPhoto: Управление Росгвардии по Свердловской области
В Новоуральске сотрудники Росгвардии вернули в храм ящик с пожертвованиями, который украли трое подростков, сообщает ИА «Уральский меридиан».

О пропаже заявил преподобный Сергий Радонежский, храм находится на улице Мичурина, 26 «а».

Прибывшие по сообщению сотрудники Росгвардии выяснили, что ящик с пожертвованиями украли трое молодых людей. Он был обнаружен в лесопарковой полосе. Также был задержан один из похитителей 2009 года рождения.

Молодой человек попытался сбежать, но его поймали, а позже задержали и его подельников,сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Подозреваемые были переданы полицейским. В ящике было 80 тысяч рублей, подростки не успели ими воспользоваться.

Как сообщил TagilCity.ru пресс-секретарь ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых, в отдел полиции были доставлены трое несовершеннолетних 2006 и 2009 годов рождения. Все они состоят на учете в ПДН. С ними были проведены профилактические беседы.

Представители МВД намерены завести административное делопроизводство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию своих детей в отношении родителей задержанных любителей чужих денег,отметил Горелых.

Напомним, сегодня в утром в Екатеринбурге произошел пожар в Храме во имя Похвалы Божией Матери, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Stories:
Эксклюзив
Related news:
Свердловская областькражахрам
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы