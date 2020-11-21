На Урале подростки украли ящик с пожертвованиями из храма

Как сообщил TagilCity.ru пресс-секретарь ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых, в отдел полиции были доставлены трое несовершеннолетних 2006 и 2009 годов рождения. Все они состоят на учете в ПДН. С ними были проведены профилактические беседы.