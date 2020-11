На Урале подростки украли ящик с пожертвованиями из храма

В Новоуральске сотрудники Росгвардии вернули в храм ящик с пожертвованиями, который украли трое подростков, сообщает ИА «Уральский меридиан».

О пропаже заявил преподобный Сергий Радонежский, храм находится на улице Мичурина, 26 «а». Прибывшие по сообщению сотрудники Росгвардии выяснили, что ящик с пожертвованиями украли трое молодых людей. Он был обнаружен в лесопарковой полосе. Также был задержан один из похитителей 2009 года рождения. Молодой человек попытался сбежать, но его поймали, а позже задержали и его подельников,сообщили в пресс-службе Росгвардии. Подозреваемые были переданы полицейским. В ящике было 80 тысяч рублей, подростки не успели ими воспользоваться. Как сообщил TagilCity.ru пресс-секретарь ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых, в отдел полиции были доставлены трое несовершеннолетних 2006 и 2009 годов рождения. Все они состоят на учете в ПДН. С ними были проведены профилактические беседы. Представители МВД намерены завести административное делопроизводство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию своих детей в отношении родителей задержанных любителей чужих денег,отметил Горелых. Напомним, сегодня в утром в Екатеринбурге произошел пожар в Храме во имя Похвалы Божией Матери, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В Екатеринбурге утром произошел пожар в храме

