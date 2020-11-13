На Урале от осложнений после COVID-19 скончался настоятель храма

На Урале от осложнений после COVID-19 скончался настоятель храма

Сегодня, 13:10ПроисшествияPhoto: официальный сайт Екатеринбургской епархии
В Свердловской области от осложнений, появившихся после коронавирусной инфекции, скончался настоятель Никольского храма села Кленовского Нижнесергинского благочиния иерей Александр Смирнов, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Отец Александр умер на 68-м году жизни. Он родился в Кленовском, а после армии принял решение учиться на ветеринара, однако в середине 90-х поступил в Екатеринбургское духовное училище. После был хиротонисан во диакона и иерея и отправлен на приход обратно в село, в котором родился.

За годы служения пастырь и прихожане сумели возродить старинный Никольский храм. В 2012 году, впервые после закрытия храма, была совершена Божественная литургия. А в 2017 году, опять же впервые после лет гонений, на колокольне зазвучали колокола,отметили в пресс-службе.

Напомним, в конце октября в Екатеринбурге местной епархией было принято решение отменить крестный ход из-за коронавируса.

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