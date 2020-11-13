На Урале от осложнений после COVID-19 скончался настоятель храма

Отец Александр умер на 68-м году жизни. Он родился в Кленовском, а после армии принял решение учиться на ветеринара, однако в середине 90-х поступил в Екатеринбургское духовное училище. После был хиротонисан во диакона и иерея и отправлен на приход обратно в село, в котором родился.