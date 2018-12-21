Попросили передать: мужчина с подозрительной партией парфюма задержан в Кольцово
Представители таможенной службы аэропорта «Кольцово» задержали пассажира рейса из Баку с 14 сосудами подозрительного парфюма. Дополнительно в багаже находилось 110 емкостей для розлива.
На флаконах были наклейки с наименованиями известных брендов. Прилетевший в Екатеринбург мужчина сказал, что он не знал о содержимом свертка, его попросили передать посылку знакомым в уральской столице.
Таможенники изъяли продукцию и отправили ее на экспертизу. Курьеру, доставившему незадекларированный товар в Екатеринбург, грозит крупный денежный штраф.
На предложение передать родственникам или знакомым какую-либо посылку необходимо ответить отказом, так как содержимое не может быть вам известно, к этому призывает начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Дмитрий Шишкин. Он также подчеркнул, что за передачу запрещенного или незадекларированного товара к административной или уголовной ответственности привлекут именно курьера, сообщает «Областная газета».
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