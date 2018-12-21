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Новый 2019 год
Попросили передать: мужчина с подозрительной партией парфюма задержан в Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Попросили передать: мужчина с подозрительной партией парфюма задержан в Кольцово

Сегодня, 19:05ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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