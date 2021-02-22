Должны были везти домой на самолете: в Египте скончалась екатеринбурженка в коме

Об этом сообщил брат Юлии Павел. Он приехал в Египет, для того чтобы организовать транспортировку сестры на лечение в Россию.
Юля ночью умерла, сейчас будем решать вопрос, как перевезти ее,пояснил брат Е1.
Он отметил, что если бы Юля выжила, то он бы увез ее на частном самолете за деньги. По его словам, его пригласили в генконсульство России в Хургаде. Там он узнает, сможет ли рассчитывать на помощь государства, чтобы транспортировать тело сестры.
Напомним, 41-летняя жительница Екатеринбурга вместе с женихом из Великобритании отправилась в новогоднее путешествие в Египет. Они улетели 20 декабря и планировали вернуться 15 января. Однако случился локдаун и границы закрыли. Тогда пара решила переждать это время в Египте. Внезапно у нее случился инсульт и она впала в кому. У россиянки диагностировали опухоль головного мозга и цирроз печени.