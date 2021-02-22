Должны были везти домой на самолете: в Египте скончалась екатеринбурженка в коме

Он отметил, что если бы Юля выжила, то он бы увез ее на частном самолете за деньги. По его словам, его пригласили в генконсульство России в Хургаде. Там он узнает, сможет ли рассчитывать на помощь государства, чтобы транспортировать тело сестры.