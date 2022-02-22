В токсикоцентр попали двое мужчин из-за пожара в квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле

Двое мужчин пострадали в результате пожара на Ленинградском проспекте, 107 в Нижнем Тагиле. Они надышались продуктами горения и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сообщение о возгорании поступило 22 февраля в 13.32. На первом этаже пятиэтажного дома сгорели в квартире домашние вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, сообщили в Отделе надзорной деятельности. Вызвали спасателей соседи, так как заметили дым в подъезде. Два человека были эвакуированы. Травмированными оказались двое мужчин 1979 и 1980 года рождения. Один из них проживает в квартире и является сыном ее собственника. Фото: Отдел надзорной деятельности По предварительной информации к пожару привело неосторожное курение. По данному факту организована проверка.

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