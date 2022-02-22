В токсикоцентр попали двое мужчин из-за пожара в квартире на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании поступило 22 февраля в 13.32. На первом этаже пятиэтажного дома сгорели в квартире домашние вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
Вызвали спасателей соседи, так как заметили дым в подъезде. Два человека были эвакуированы.
Травмированными оказались двое мужчин 1979 и 1980 года рождения. Один из них проживает в квартире и является сыном ее собственника.
По предварительной информации к пожару привело неосторожное курение. По данному факту организована проверка.