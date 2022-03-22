Пара с ребенком ограбила съемную квартиру на Лебяжинской в Нижнем Тагиле

Квартиранты пробыли в жилье всего одну неделю. За это время они успели вынести всю мебель, в том числе и детскую кровать, рассказал TagilCity.ru внук пострадавшего.
Он отметил, что заявление в полицию уже подано.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт произошедшего подтвердили, а также сообщили, что связывают это дело с тагильчанином Евгением Ознобихиным, о розыске которого было объявлено накануне 21 марта. Еще по нескольким фактам проводится проверка.
Напомним, 25-летнего жителя Нижнего Тагила Евгения Ознобихина объявили в розыск. По данным полиции, он снимает посуточно квартиры и выносит их них всю мебель и технику. Он действует по одной схеме — оплачивает сутки проживания и затем просит продлить аренду на несколько дней. Он обещает оплатить все позже. Затем он грабит квартиру и скрывается.