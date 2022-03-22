Пара с ребенком ограбила съемную квартиру на Лебяжинской в Нижнем Тагиле

Напомним, 25-летнего жителя Нижнего Тагила Евгения Ознобихина объявили в розыск. По данным полиции, он снимает посуточно квартиры и выносит их них всю мебель и технику. Он действует по одной схеме — оплачивает сутки проживания и затем просит продлить аренду на несколько дней. Он обещает оплатить все позже. Затем он грабит квартиру и скрывается.