Пара с ребенком ограбила съемную квартиру на Лебяжинской в Нижнем Тагиле

Пара с ребенком ограбила съемную квартиру на Лебяжинской в Нижнем Тагиле
Пара с ребенком ограбила съемную квартиру на Лебяжинской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:38ПроисшествияФото: 1MI
Квартиру 68-летнего пенсионера на улице Лебяжинская, 1 в Нижнем Тагиле ограбила молодая пара с маленьким ребенком.

Квартиранты пробыли в жилье всего одну неделю. За это время они успели вынести всю мебель, в том числе и детскую кровать, рассказал TagilCity.ru внук пострадавшего.

Он отметил, что заявление в полицию уже подано.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» факт произошедшего подтвердили, а также сообщили, что связывают это дело с тагильчанином Евгением Ознобихиным, о розыске которого было объявлено накануне 21 марта. Еще по нескольким фактам проводится проверка.

Напомним, 25-летнего жителя Нижнего Тагила Евгения Ознобихина объявили в розыск. По данным полиции, он снимает посуточно квартиры и выносит их них всю мебель и технику. Он действует по одной схеме — оплачивает сутки проживания и затем просит продлить аренду на несколько дней. Он обещает оплатить все позже. Затем он грабит квартиру и скрывается.

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