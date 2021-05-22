Автовышка перевернулась в центре Екатеринбурга утром в субботу, 22 мая. В результате аварии по проезжей части разлилось топливо. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД.

Инцидент произошел около 10.00 на перекрестке улиц Восточная — Малышева в Екатеринбурге, сообщили очевидцы дорожно-транспортного происшествия Е1. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Как рассказал изданию сам водитель спецтехники, его подрезал другой автомобилист. Когда мужчина за рулем автовышки затормозил, машину повело набок и она опрокинулась. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля, порезав при этом руку о разбитое стекло. Ему оказали помощь прибывшие на место происшествия работники «скорой». В данный момент сотрудники МЧС собирают разлитое по улице топливо. Движение на перекрестке затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. Напомним, ночью 22 мая пешеход погиб под колесами иномарки на мосту на ЖБИ в Екатеринбурге. Молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход погиб под колесами иномарки на мосту на ЖБИ в Екатеринбурге

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