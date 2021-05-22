Перебегавшего дорогу недалеко от «зебры» ребенка сбила иномарка в Екатеринбурге

Перебегавшего дорогу недалеко от «зебры» ребенка сбила иномарка в Екатеринбурге
Перебегавшего дорогу недалеко от «зебры» ребенка сбила иномарка в Екатеринбурге
Сегодня, 11:33ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
Перебегавшего дорогу недалеко от пешеходного перехода 10-летнего мальчика сбила женщина-водитель иномарки в Екатеринбурге.

Инцидент произошел около 18.00 в пятницу, 21 мая на улице Степана Разина, 107 в Екатеринбурге.

Водитель Volkswagen наехала на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга Е1.

В результате ДТП мальчик получил перелом скуловой кости и сотрясение головного мозга, а также ушибленную рану лица. Он был доставлен бригадой скорой помощи в ДГБ № 9.

Как пояснила полицейским 31-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, она ехала со скоростью около 20 километров в час, когда неожиданно с левой стороны выбежал ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции после аварии провели обследование образовательной организации, где учится юный пешеход, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Материалы проверки будут переданы в ПДН.

Напомним, вечером 20 мая 10-летнего мальчика на велосипеде сбила женщина-водитель на Ford в Екатеринбурге. Ребенок внезапно выехал на дорогу перед близко идущим транспортом всего в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Сюжеты:
Екатеринбург
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