Был не пристегнут и без прав: на свердловской дороге погиб водитель «Лады Приоры»

Инцидент произошел рано утром 22 мая на подъезде к Нижним Сергам, сообщает Е1.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, 50-летний автолюбитель был не пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, у мужчины не было водительского удостоверения.
На месте дорожно-транспортного происшествия полицейские сделали замеры и провели прочие процессуальные действия. В УГИБДД Свердловской области напомнили, что за управление транспортным средством без прав предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Напомним, ночью 20 мая пьяный водитель без прав уснул за рулем и перевернулся на автомобиле под Екатеринбургом. В результате аварии мужчина и его пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу.