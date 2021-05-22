Был не пристегнут и без прав: на свердловской дороге погиб водитель «Лады Приоры»

На свердловской дороге погиб 50-летний водитель «Лады Приоры». Мужчина не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием автомобиля.

Инцидент произошел рано утром 22 мая на подъезде к Нижним Сергам, сообщает Е1. Как выяснили сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, 50-летний автолюбитель был не пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, у мужчины не было водительского удостоверения. На месте дорожно-транспортного происшествия полицейские сделали замеры и провели прочие процессуальные действия. В УГИБДД Свердловской области напомнили, что за управление транспортным средством без прав предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Напомним, ночью 20 мая пьяный водитель без прав уснул за рулем и перевернулся на автомобиле под Екатеринбургом. В результате аварии мужчина и его пассажир получили травмы и были госпитализированы в больницу. Пьяный водитель без прав перевернулся на автомобиле под Екатеринбургом

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