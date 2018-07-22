Пропавший мальчик с ДЦП найден мертвым в водоеме в Челябинской области

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Челябинской области в водоеме Сосновского района было найдено тело 14-летнего подростка. Юноша, страдающий ДЦП, пропал 18 июля.
Источник: «РИА Новости»
Ранее сообщалось, что мальчик потерялся в поселке Туктумбаево во время прогулки. 14-летний подросток, имеющий проблемы со здоровьем, ушел из дома и не вернулся.
После его пропажи возбудили уголовное дело по факту «убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Следователи на тот момент не исключали наличие угрозы жизни и здоровью пропавшего челябинца.
Полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители занимались поиском потерявшегося юноши. По поручению губернатора на поиски были направлены силы Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
Поиски закончились 21 июля, в субботу. Тело пропавшего челябинца было обнаружено с помощью собаки спасателей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей