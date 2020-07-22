В Нижнем Тагиле неизвестные украли мусорные контейнеры
Сегодня, 14:55ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле неизвестные украли два контейнера для сбора твердых коммунальных отходов, еще пять оказались повреждены, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
В связи с произошедшим инцидентом ООО «Компания „Рифей“» направила в правоохранительные органы заявление о краже и вандализме.
В пресс-службе компании рассказали, что новые контейнеры появились в Дзержинском районе с начала июля. За три недели с момента их обновления, пострадали пять контейнеров, еще два были украдены.
По словам исполнительного директора ООО «Компания „Рифей“» Федора Потапова, даже если у контейнера отсутствует одно колесо, то это делает его практически непригодным для использования. Снижение числа контейнеров приводит к тому, что площадки для сбора ТКО оказываются переполненными.
Напомним, в Нижнем Тагиле компания обновляет контейнеры. В начале июля в Дзержинском районе появились 300 новы контейнеров.
Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле
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