В Нижнем Тагиле неизвестные украли мусорные контейнеры

В связи с произошедшим инцидентом ООО «Компания „Рифей“» направила в правоохранительные органы заявление о краже и вандализме.

В пресс-службе компании рассказали, что новые контейнеры появились в Дзержинском районе с начала июля. За три недели с момента их обновления, пострадали пять контейнеров, еще два были украдены.

По словам исполнительного директора ООО «Компания „Рифей“» Федора Потапова, даже если у контейнера отсутствует одно колесо, то это делает его практически непригодным для использования. Снижение числа контейнеров приводит к тому, что площадки для сбора ТКО оказываются переполненными.

Напомним, в Нижнем Тагиле компания обновляет контейнеры. В начале июля в Дзержинском районе появились 300 новы контейнеров.