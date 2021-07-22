Два ребёнка за сутки пострадали в ДТП на Урале

С четырьмя автомобилями на ЕКАД спровоцировал ДТП 59-летний водитель ГАЗ, сообщает пресс-служба ГИБДД. Он отвлекся от управления грузовиком, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с четырьмя автомобилями. В результате аварии пострадал 3-летний мальчик, который находился в первом автомобиле, который попал под колеса ГАЗ. У ребенка ушиб головы, от серьёзных травм его спасло детское удерживающее кресло. После осмотра врачами, малыш отпущен домой.
Второе ДТП произошло в Нижнетуринском районе на автодороге Екатеринбург — Серов. Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем «Чанган», уснул за рулем. В результате допустил наезд на автомобиль «УАЗ Патриот», выехав на полосу встречного движения. В УАЗе ехала семья с тремя детьми — 18, 14 и 7 лет. В аварии пострадала 7-летняя девочка.
Инспекторы ГИБДД обращают внимание водителей на то, что установившаяся на Урале жаркая погода способствует замедлению скорости реакции и появляется сонливость, внимание притупляется, повышается риск уснуть за рулем. Перед тем, как сесть за руль, водителям старшего возраста рекомендуют обращать внимание на своё самочувствие.
Напомним, утром 21 июля на 65 километре трассы Екатеринбург — Тюмень водитель «ГАЗели» уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». От столкновения мужчина 1963 года рождения, который был за рулем фургона, погиб на месте аварии.