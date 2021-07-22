Расстрелявшему собаку уральцу на «Ниве» грозит до 3-х лет лишения свободы

Расстрелявшему собаку уральцу на «Ниве» грозит до 3-х лет лишения свободы
Расстрелявшему собаку уральцу на «Ниве» грозит до 3-х лет лишения свободы
Сегодня, 14:52ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Дело по факту стрельбы по собаке 7 марта 2021 года мужчиной, который вышел из «Нивы» и открыл стрельбу по животному в Алапаевске, передано в суд.

Дело по стрельбе из ружья на пустыре рядом с бывшим Новоалапаевским металлургическим заводом по бездомной собаке передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. По подозрению в стрельбе по животному задержан местный, неоднократно судимый, Александр В., 1987 года рождения. По итогам проверочных мероприятий полицией Алапаевска возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. По данной статье задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Фото:Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Как оказалось, у задержанного гражданина за плечами четыре судимости за грабежи и незаконную вырубку леса. При осмотре жилья у стрелявшего по собаке изъяли незарегистрированное двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра. Свои действия мужчина объяснил тем, что собаки бросаются на людей, поэтому и решил расстрелять пса. Изъятое оружие представители МВД направили на экспертизу для проверки на причастность к иным ранее совершенным преступлениям.

Напомним, проезжая по дороге на личной машине «Нива», Александр В. увидел пса, подошел к нему и хладнокровно открыл огонь на поражение. После чего так же хладнокровно сел за руль и уехал. Зоозащитники подобрали раненую собаку и отвезли ее в ветклинику в Екатеринбург.

Сюжеты:
Алапаевск
Материалы по теме:
судсобакастрельбаживодерЗоозащитаАлапаевскрасстрел
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы