Расстрелявшему собаку уральцу на «Ниве» грозит до 3-х лет лишения свободы

Дело по факту стрельбы по собаке 7 марта 2021 года мужчиной, который вышел из «Нивы» и открыл стрельбу по животному в Алапаевске, передано в суд.

Дело по стрельбе из ружья на пустыре рядом с бывшим Новоалапаевским металлургическим заводом по бездомной собаке передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. По подозрению в стрельбе по животному задержан местный, неоднократно судимый, Александр В., 1987 года рождения. По итогам проверочных мероприятий полицией Алапаевска возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. По данной статье задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет. Фото: Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых Как оказалось, у задержанного гражданина за плечами четыре судимости за грабежи и незаконную вырубку леса. При осмотре жилья у стрелявшего по собаке изъяли незарегистрированное двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра. Свои действия мужчина объяснил тем, что собаки бросаются на людей, поэтому и решил расстрелять пса. Изъятое оружие представители МВД направили на экспертизу для проверки на причастность к иным ранее совершенным преступлениям. Напомним, проезжая по дороге на личной машине «Нива», Александр В. увидел пса, подошел к нему и хладнокровно открыл огонь на поражение. После чего так же хладнокровно сел за руль и уехал. Зоозащитники подобрали раненую собаку и отвезли ее в ветклинику в Екатеринбург. Расстрелянную собаку спасли жители Урала и нашли виновного

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