Двое детей пострадали при пожаре в жилом доме под Екатеринбургом

20 августа около 19:40 в МЧС поступило сообщение о пожаре в послеке Северка под Екатеринбургом по адресу улица Железнодорожников, 16.

В момент происшествия в доме находились два несовершеннолетних мальчика 2014 и 2016 года рождения. Прибывшая к месту пожара скорая помощь госпитализировала детей в ДГБ №9 с травмами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения.

Выяснилось, что отец мальчиков во время возгорания находился на улице, а мать с еще двумя детьми 2007 и 2009 года рождения уехала в другой город.

В ходе проверки было установлено, что семья имеет статус неблагополучной. Известно, что отец злоупотребляет алкоголем, избивает детей. Несовершеннолетние остаются без присмотра взрослых. В следствие всего этого с апреля 2018 года семья находится на учете в отделе правоохранительных органов.