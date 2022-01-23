Ночью в жилой многоэтажке в Екатеринбурге загорелся магазин

Ночью в жилой многоэтажке в Екатеринбурге загорелся магазин
Ночью в жилой многоэтажке в Екатеринбурге загорелся магазин
Сегодня, 12:19ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Магазин воспламенился в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Происшествие случилось 23 января в 03.16 на улице Стачек.

Магазин находился на первом этаже четырехэтажного жилого дома. В результате на площади пять квадратных метров огонь повредил внутреннюю отделку и оборудование торговой точки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

С использованием лестничных маршей спасатели эвакуировали 48 человек, в это число входят и 17 детей. Огонь тушили десять сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Предварительная информация гласит, что в пожаре никто не пострадал.

Напомним, 8 января на дороге между Нижним Тагилом и Екатеринбургом огонь охватил автомобиль, груженый древесиной. Водитель успел выйти из кабины.

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Екатеринбург
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