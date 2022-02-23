Парашютист разбился в Тюмени во время показательных выступлений 23 февраля

Парашютист разбился о бетонную стену во время показательных полетов, походящих в Тюмени на День защитника отечества.

Выступления проходили на набережной, парашютисты прыгнули с вертолета. Во время приземления один из них зацепился куполом за фонарный столб. Прибывшие спасатели достали мужчину и увезли в больницу, сообщает «Наш город». Парашютист 1968 года рождения получил повреждения ноги, он был госпитализирован в областную клиническую больницу. По факту происшествия следователи центрального МСУт УрФО проводят проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Напомним, в сентябре 2021 года на аэродроме Логиново в Свердловской области инструкторы разрешили парашютистке прыжки, несмотря на штормовое предупреждение. В результате девушка чуть не погибла, она получила травмы, приземлившись на металлические бочки. Парашютистка едва не погибла из-за приземления на металлические бочки в Логиново

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