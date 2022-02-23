Парашютист разбился в Тюмени во время показательных выступлений 23 февраля

Парашютист разбился в Тюмени во время показательных выступлений 23 февраля
Парашютист разбился в Тюмени во время показательных выступлений 23 февраля
Сегодня, 16:41ПроисшествияФото: Пресс-служба центрального МСУт УрФО
Парашютист разбился о бетонную стену во время показательных полетов, походящих в Тюмени на День защитника отечества.

Выступления проходили на набережной, парашютисты прыгнули с вертолета. Во время приземления один из них зацепился куполом за фонарный столб. Прибывшие спасатели достали мужчину и увезли в больницу, сообщает «Наш город».

Парашютист 1968 года рождения получил повреждения ноги, он был госпитализирован в областную клиническую больницу. По факту происшествия следователи центрального МСУт УрФО проводят проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в сентябре 2021 года на аэродроме Логиново в Свердловской области инструкторы разрешили парашютистке прыжки, несмотря на штормовое предупреждение. В результате девушка чуть не погибла, она получила травмы, приземлившись на металлические бочки.

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