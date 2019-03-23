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65 нарушений выявлено в ходе операции «Нелегальный мигрант» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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65 нарушений выявлено в ходе операции «Нелегальный мигрант» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:41ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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