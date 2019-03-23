65 нарушений выявлено в ходе операции «Нелегальный мигрант» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:41ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле проходит профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». В ходе рейда 65 правонарушений в области пребывания и работы иностранных граждан выявлены полицейскими.
Сюжеты: Нижний Тагил
На первом этапе профоперации правоохранители проверили около 100 мигрантов, проживающих в местах компактного пребывания людей, и 80 иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в городе.
В итоге проверки были выявлены 65 правонарушений. К ответственности привлечены работодатели, не уведомившие работников миграционной службы о привлечении к работе иностранцев и не оформившие документы.
За время мероприятия был выписаны штрафы, сумма которых насчитывает около 100 тысяч рублей.
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Семь дел о незаконном пребывании мигрантов направлены в суд для установления решение о выдворении из страны, информирует пресс-группа МУ МВД РФ «Нижнетагильское».
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