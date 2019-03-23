65 нарушений выявлено в ходе операции «Нелегальный мигрант» в Нижнем Тагиле

На первом этапе профоперации правоохранители проверили около 100 мигрантов, проживающих в местах компактного пребывания людей, и 80 иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в городе.

В итоге проверки были выявлены 65 правонарушений. К ответственности привлечены работодатели, не уведомившие работников миграционной службы о привлечении к работе иностранцев и не оформившие документы.

За время мероприятия был выписаны штрафы, сумма которых насчитывает около 100 тысяч рублей.