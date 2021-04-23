Два 11-летних школьника пропали в Екатеринбурге

Два 11-летних школьника пропали в Екатеринбурге
Вчера, 21:38ПроисшествияФото: pixabay
Два школьника 2009 года рождения Иван Дроздов и Артем Кабаргин разыскиваются в Екатеринбурге. Местоположение несовершеннолетних неизвестно с 22 апреля.

Иван имеет рост 146 сантиметров, нормальное телосложение, светлые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в белую футболку с черными полосками и надписью «ТикТок», синие трикотажные шорты и салатовые кроссовки.

Артем Кабаргин полного телосложения, рост 151 сантиметр, глаза карие, коротко подстриженные русые волосы. Был одет в серую кофту, белую футболку, джинсы болотного цвета и черные кроссовки.

Заявление о розыске Ивана Дроздова поступило от законного представителя в отдел полиции № 11, рассказали редакции TagilCity.ru в УМВД Екатеринбурга. На розыски пропавшего был ориентирован личный состав.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка,отметили в УМВД.

Там уточнили, что поиски 11-летнего Артема Кабаргина также ведутся.

Школьников разыскивают как полицейские, так и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Фото:"ЛизаАлерт"

Напомним, 20 апреля в Екатеринбурге был найден живым и здоровым пропавший 10-летний мальчик.

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