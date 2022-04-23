Сотрудник изолятора в Серове попал под суд за взятки и передачки заключенным

Бывший сотрудник изолятора временного содержания Серова отправился на скамью подсудимых по двум статьям и нескольким эпизодам — свердловчанин передавал заключенным под стражу запрещенные предметы «с воли» за небольшую плату. На карту родственницы экс-полицейского приходило от тысячи до 5,5 тысяч рублей за каждую «сделку», сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.