Сотрудник изолятора в Серове попал под суд за взятки и передачки заключенным

Сотрудник изолятора в Серове попал под суд за взятки и передачки заключенным
Сотрудник изолятора в Серове попал под суд за взятки и передачки заключенным
Сегодня, 14:15ПроисшествияФото: 1МI
В Серове будут судить бывшего сотрудника изолятора временного содержания за взятки и превышение должностных полномочий. 22-летний парень полгода передавал заключенным запрещенные предметы.

Бывший сотрудник изолятора временного содержания Серова отправился на скамью подсудимых по двум статьям и нескольким эпизодам — свердловчанин передавал заключенным под стражу запрещенные предметы «с воли» за небольшую плату. На карту родственницы экс-полицейского приходило от тысячи до 5,5 тысяч рублей за каждую «сделку», сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Общая сумма незаконного заработка бывшего сотрудника ИВС не оглашается. Свердловчанин нес службу с января по июнь 2021 года, после чего попал в поле зрения сотрудников следственного комитета. Серовский райсуд начал рассмотрение дела по существу.

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