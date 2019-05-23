В Нижней Салде крупный пожар охватил дома на двух улицах

На улице Урицкого сгорели два нежилых дома, соседнюю жилую постройку пожарным удалось потушить. На улице Карла Либкнехта огонь охватил один нежилой и три жилых дома. По информации МЧС, угроза распространения огня до сих пор сохраняется. Информация о пострадавших не поступала.