В Нижней Салде крупный пожар охватил дома на двух улицах
Сегодня, 17:27ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Нижней Салде горят два жилых и четыре нежилых дома на двух улицах. Площадь возгорания составила 470 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
На улице Урицкого сгорели два нежилых дома, соседнюю жилую постройку пожарным удалось потушить. На улице Карла Либкнехта огонь охватил один нежилой и три жилых дома. По информации МЧС, угроза распространения огня до сих пор сохраняется. Информация о пострадавших не поступала.
На местах возгорания работают 30 спасателей и 11 единиц спецтехники, также на место пожара прибыл вертолет Ми-8 для ликвидации очагов горения с воздуха. Борьбу с пожарами осложняет порывистый ветер.
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В Управлении ГИБДД сообщили, что перекрыты улица Карла Либкнехта и плотина. На месте происшествия находятся шесть нарядов ДПС, пишет информагентство ТАСС.
В настоящий момент пожар локализован.
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