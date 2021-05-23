5-летний мальчик пострадал в ДТП в Екатеринбурге

5-летний мальчик пострадал в ДТП в центре Екатеринбурга. Ребенок ехал в детском удерживающем устройстве, что уберегло его от более серьезных травм.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький пассажир отечественной «Лады», произошло поздним вечером 22 мая у дома № 16 на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Водитель Mitsubishi Lancer при повороте налево на перекрестке улиц Ленина — Сакко и Ванцетти допустил столкновение с Lada Vesta. В аварии обе машины получили значительные механические повреждения, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга Е1. В результате аварии ребенок, ехавший с родителями с дачи, был доставлен в больницу с ушибами и черепно-мозговой травмой. Как пояснил сотрудникам ГИБДД 46-летний водитель иномарки, он поворачивал налево на зеленый. Все обстоятельства ДТП устанавливают в Госавтоинспекции. Напомним, вечером 21 мая перебегавшего дорогу недалеко от пешеходного перехода 10-летнего мальчика сбила женщина-водитель иномарки в Екатеринбурге. В результате ДТП ребенок получил перелом скуловой кости и сотрясение головного мозга. Перебегавшего дорогу недалеко от «зебры» ребенка сбила иномарка в Екатеринбурге

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