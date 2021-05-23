Собственную мать зарезал житель Екатеринбурга и попытался покончить с собой

Собственную мать зарезал житель Екатеринбурга и попытался покончить с собой
Собственную мать зарезал житель Екатеринбурга и попытался покончить с собой
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Собственную мать зарезал 46-летний житель Екатеринбурга и попытался покончить с собой. Мужчина нанес пожилой матери множественные ножевые ранения, от которых она скончалась в больнице.

Инцидент произошел на улице Шишимской, 21 в В Екатеринбурге во вторник, 18 мая, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Мужчина нанес родной 69-летней матери несколько ударов ножом. Она была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.

Подозреваемого в убийстве задержали оперативники, прибывшие в квартиру женщины. Там они обнаружили сына пенсионерки, который попытался совершить попытку суицида. Его также пришлось госпитализировать в медучреждение.

В СКР возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

Напомним, жительница Нижнего Тагила, 1958 года рождения, которая ранее была судима за угрозу убийством, подозревается в том, что из-за ревности зарезала своего мужа-инвалида. Инцидент случился 20 мая, в Ленинском районе города.

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Екатеринбург
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