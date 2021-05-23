Водитель Porsche влетел в Hyundai Solaris: детали ДТП в центре Екатеринбурга

Инцидент случился 23 мая, на улице 8 Марта, около 16.00. Предварительная информация гласит, что водитель Porsche Panamera не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Solaris. Его, в свою очередь, отбросило на Volkswagen Polo и Ford Focus, пишет Е1 со ссылкой на отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
В результате ДТП пострадала пассажирка Hyundai Solaris — 54-летняя женщина. У нее диагностирована черепно-мозговая травма и перелом шейного отдела позвоночника.
Напомним, из-за аварии на дороге появились трудности с движением. По словам очевидцев, «встали» все три ряда от улицы Малышева в сторону ТРЦ «Гринвич». Водители объезжали по встречной полосе.