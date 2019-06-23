В Свердловской области в колонию пытались передать чай с наркотиками
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В ИК-24 в поселке Азанка Свердловской области при досмотре передачи в коробке с чаем обнаружили наркотики, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
Наркотики были найдены в упаковке чая. По данному факту проводится проверка.
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