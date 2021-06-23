8-летнего ребёнка на пешеходном переходе сбила 19-летняя девушка в Нижнем Тагиле

8-летний мальчик был сбит машиной ВАЗ-2109 в Нижнем Тагиле 22 июня 2021 года. За рулём автомобиля сидела 19-летняя девушка. Происшествие случилось вечером около 19:00 на Ульяновской улице вблизи дома № 53.

Девушка, проезжая со стороны улицы Московской на улицу Перова, сбила ребёнка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану волосистой части головы. Его госпитализировали в детскую городскую больницу. Сначала водитель сообщила, что ребёнок переходил дорогу в неположенном месте, в 50 метрах от пешеходного перехода. Сотрудники ГИБДД на месте происшествия поговорили со свидетелями ДТП, после чего осмотрели автомобиль, нерегулируемый пешеходный переход и предположительное место наезда. Несмотря на показания девушки, инспекторы установили, что наезд на ребёнка случился на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД. Девушка, управлявшая автомобилем, имеет стаж вождения менее года. Ранее в нарушении ПДД она замечена не была и к административной ответственности за это не привлекалась. Согласно освидетельствованию инспекторов на состояние опьянения, девушка трезвая. Она утверждает, что ребёнка она не заметила, удар почувствовала только после того, как проехала пешеходный переход. Место происшествия. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Точную причину происшествия установят в процессе дознания, после окончания которого примут процессуальное решение. Напомним, вечером 19 июня в Нижнем Тагиле Volkswagen Polo столкнулся с Mazda на перекрёстке Октябрьской революции и проспекта Строителей. От столкновения Volkswagen отбросило на автомобиль Honda. Под колёса попавших в ДТП машин едва не попал пешеход, который за секунду до столкновения подошёл к пешеходному переходу. По словам свидетелей происшествия, за рулём Mazda находилась девушка, а на заднем сидении — маленький ребёнок.

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