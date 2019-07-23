На экс-директора тагильского филиала «Роскоммунэнерго» завели уголовное дело

«Роскоммунэнерго» должно было выплатить долг на сумму 145 млн рублей. Отдел дознания судебных приставов установил, что во время возбуждения исполнительного производства и наложения ареста на банковский счет «Роскоммунэнерго», с указанного счета третьим лицам были перечислены более 250 млн рублей. Сумма не была направлена на погашение задолженности.

Бывшему директору предприятия грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее два уголовных дела были возбуждены в отношении бывшего гендиректора АО «Роскоммунэнерго» Ивана Ворачева. По версии следствия, он переводил со счета «Мосуралбанка» деньги на другие счета, хотя организация имела долги перед «МРСК Урал».

Помимо этого, Следственный комитет Нижнего Тагила в отношении руководителей предприятия возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.