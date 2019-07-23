В Екатеринбурге военный зарезал бывшего мужа своей жены

Следователи через два дня установили подозреваемого. Им оказался нынешний муж экс-супруги убитого.

Брат погибшего рассказал, что 28-летний военный пытался получить сертификат на жилье, но условия получения имущества стали бы выгоднее, если подозреваемый оформил отцовство на двух детей жены. Для этого он пытался уговорить убитого отказаться от детей, но тот не соглашался.

Тогда военный на велосипеде доехал до дома своего соперника, пешком поднялся на 13-й этаж, так как в лифте были камеры. Затем нанес мужчине многочисленные ножевые ранения, после чего вытер кровь на лестничной площадке и скрылся. По дороге он выкинул нож и одежду. Злоумышленника записала камера в домофоне.