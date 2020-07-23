В Нижнем Тагиле задержана обкрадывавшая стариков под видом соцработников банда

На их счету несколько эпизодов хищения средств из квартир пенсионеров.

По версии следствия, 27-летняя девушка проникала в квартиры пенсионеров, представившись соцработником или сотрудником управляющей компании. В зависимости от ситуации она рассказывала о новых положенных выплатах или необходимости проверки счетчиков.

Пока девушка отвлекала владельцев квартир, мужчины 31 и 32 лет проникали внутрь через незапертую дверь, забирали деньги и драгоценности, а потом скрывались.

Задержаны они были после обращения в полицию 82-летней женщины. Из ее дома был украден сейф с вещами сына, в котором находилось охотничье ружье, патроны и документация. К ней подозреваемые пришли под видом проверки приборов учета. Сейф вместе с содержимым они утопили в болоте.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище».

Мужчины взяты под стражу, а женщина отпущена под подписку о невыезде.