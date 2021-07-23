Угнавший машину клиентки механик автосервиса задержан в Екатеринбурге

25-летний механик автосервиса из Екатеринбурга решил использовать автомобиль клиентки в личных целях, за что был пойман полицейскими. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за угон чужого автотранспорта.

Екатеринбурженка привезла свою KIA Sportage 17 июля в автосервис на Юго-Западе Екатеринбурга, а спустя пару дней ей позвонили оттуда и сказали, что ее машина в автосервисе отсутствует, сообщает Е1. Вместе с машиной пропал и 25-летний механик автосервиса. Подозрение в угоне автомобиля сразу же пало на одного из сотрудников организации, который проживает в Шалинском районе и за неимением жилья в Екатеринбурге ночевал прямо в сервисе. Спустя некоторое время мужчина был задержан в своей родной деревне прямо за рулем угнанного автомобиля,прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. При задержании мужчина заявил, что был пьян. А увидев ключи от машины в автосервисе, решил покататься. Поездка на машине так понравилась угонщику, что он уехал на ней к себе домой и разъезжал еще потом несколько дней. В настоящее время автомобиль изъят и возвращен владелице. В отношении автомеханика возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, сообщили в полиции. Напомним, еще один автомеханик из Екатеринбурга, будучи в алкогольном опьянении, угнал мотоцикл Honda и хотел прокатить на нем свою подругу. Автомеханик хотел покатать подругу и угнал мотоцикл в Екатеринбурге

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