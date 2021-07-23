Угнавший машину клиентки механик автосервиса задержан в Екатеринбурге

Екатеринбурженка привезла свою KIA Sportage 17 июля в автосервис на Юго-Западе Екатеринбурга, а спустя пару дней ей позвонили оттуда и сказали, что ее машина в автосервисе отсутствует, сообщает Е1. Вместе с машиной пропал и 25-летний механик автосервиса.
Подозрение в угоне автомобиля сразу же пало на одного из сотрудников организации, который проживает в Шалинском районе и за неимением жилья в Екатеринбурге ночевал прямо в сервисе. Спустя некоторое время мужчина был задержан в своей родной деревне прямо за рулем угнанного автомобиля,прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
При задержании мужчина заявил, что был пьян. А увидев ключи от машины в автосервисе, решил покататься. Поездка на машине так понравилась угонщику, что он уехал на ней к себе домой и разъезжал еще потом несколько дней. В настоящее время автомобиль изъят и возвращен владелице. В отношении автомеханика возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, сообщили в полиции.
Напомним, еще один автомеханик из Екатеринбурга, будучи в алкогольном опьянении, угнал мотоцикл Honda и хотел прокатить на нем свою подругу.