Грузовик въехал в машину скорой помощи в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
22 августа 2018 года в городе Екатеринбург на въезде в Академический район произошло дорожно-транспортное происшествие.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
Участниками ДТП стали четыре автомобиля, в том числе – машина скорой помощи.
Очевидцы аварии сообщают, что грузовой автомобиль въехал в машину скорой помощи. Неотложка в это время стояла в другом ряду машин.
Таким образом, участниками столкновения стали сразу три автомобиля.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Сведения о пострадавших пока отсутствуют.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей