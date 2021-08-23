Похититель музыкальной колонки из магазина DNS разыскивается в Нижнем Тагиле

Похититель музыкальной колонки из магазина DNS разыскивается в Нижнем Тагиле
Похититель музыкальной колонки из магазина DNS разыскивается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:21ПроисшествияФото: 1MI
Мужчину, укравшего музыкальную колонку из магазина DNS на проспекте Ленина, 71 в Нижнем Тагиле, ищет полиция. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Кража произошла 18 августа около 21.00. После заявления в полицию, сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Разыскивается мужчина около 35 лет восточной внешности. Он был в магазине вместе с девушкой, взял колонку и вышел из магазина, не заплатив за товар, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всех, кто узнал этого человека, просят позвонить в дежурную часть по телефону (3435)97-64-02.

Фото:МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается мужчина, который украл рабочий инструмент из магазина «Красное & Белое» на Вагонке 12 августа.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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