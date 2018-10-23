Пьяный свердловчанин задержан за стрельбу из карабина на улице
Сегодня, 18:59ПроисшествияФото: CC0 Creative Commons
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Дегтярске Свердловской области задержан местный житель, который устроил стрельбу по припаркованной «Ладе».
Житель Дегтярска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из карабина по припаркованному возле дома на улице Шуры Екимовой автомобилю «Лада». После этого нарушитель скрылся в своем доме.
Сотрудники Росгвардии оцепили территорию вокруг дома злоумышленника и вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители в ходе продолжительных переговоров убедили мужчину сдаться.
Обстоятельства инцидента выясняются, информирует РИА «Новый День».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей