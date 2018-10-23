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Пьяный свердловчанин задержан за стрельбу из карабина на улице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Pressure gun 2522546 960 720

Пьяный свердловчанин задержан за стрельбу из карабина на улице

Сегодня, 18:59ПроисшествияФото: CC0 Creative Commons
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