В Нижнем Тагиле мужчина госпитализирован из-за отравления угарным газом при пожаре

В квартире на третьем этаже на площади трех квадратных метров горели домашние вещи. В результате пожара владелец квартиры, мужчина 1964 года рождения, получил отравление продуктами горения, он был обнаружен на кухне без сознания. Пострадавший госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести.