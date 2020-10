В Нижнем Тагиле мужчина госпитализирован из-за отравления угарным газом при пожаре

В Нижнем Тагиле в квартире при пожаре был обнаружен мужчина без сознания, сообщает отдел надзорной деятельности.

22 октября в 23.26 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Пархоменко, 111. В квартире на третьем этаже на площади трех квадратных метров горели домашние вещи. В результате пожара владелец квартиры, мужчина 1964 года рождения, получил отравление продуктами горения, он был обнаружен на кухне без сознания. Пострадавший госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести. Очаг пожара был расположен в комнате. По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание электрооборудования. По факту происшествия ведется проверка, устанавливаются обстоятельства. Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Напомним, 21 октября в Нижнем Тагиле сгорели два частных дома. В Нижнем Тагиле сгорели два частных дома

