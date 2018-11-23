11 дачных построек и 3 бани сгорели в коллективных садах в Екатеринбурге
Сегодня, 18:25ПроисшествияФото: Е1.ru
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23 ноября ночью в садах «Солнечный», «Огнеупорщик северный и южный», «Буровик» в Екатеринбурге сгорели 11 домов и 3 бани.
Сюжеты: Екатеринбург
С 00:39 до 04:23 на пост дежурному оператору МЧС поступали звонки о пожарах среди дачных построек уральской столицы. Возгорание трех дач в коллективном саду «Буровик» произошло одновременно, хотя они находились друг от друга на расстоянии от 50 до 100 м.
МЧС сообщили, что площадь возгорания насчитывает 380 квадратных метров. Пострадавших нет. Тушение пожара осуществляли 46 работников МЧС и 13 машин. Причину возгорания в настоящий момент устанавливают, сообщает Е1.ru.
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