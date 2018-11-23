11 дачных построек и 3 бани сгорели в коллективных садах в Екатеринбурге

С 00:39 до 04:23 на пост дежурному оператору МЧС поступали звонки о пожарах среди дачных построек уральской столицы. Возгорание трех дач в коллективном саду «Буровик» произошло одновременно, хотя они находились друг от друга на расстоянии от 50 до 100 м.