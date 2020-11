На торговавшего смертельно опасным антисептиком бизнесмена завели уголовное дело

Следственным отделом по Сысерти СКР было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) на бизнесмена, торговавшего опасным антисептиком.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали, что предприниматель ИП Калинин А. В. — от антисептика которого скончалось семь жителей Якутии — проходит по делу в роли подозреваемого. По версии следствия, он, в период с апреля по ноябрь 2020 года, занимался производством в цехе поселка Сысертского района антисептика для кожи. Согласно данным проведенного исследования, указанный антисептик не отвечал установленным требованиям и представлял реальную угрозу для жизни и здоровья потребителей,подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что содержание метилового спирта в изготовляемом товаре составляет от 62 до 69% в разных пробах при максимально допустимом значении в 3,5%. Исходя из этого, продукт не соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Представители МВД изъяли приготовленную для реализации готовую продукцию объемом 5,7 тысяч литров антисептика, а также 3 тысячи литров изопропилового спирта, 12 тысяч литров растворителя, большое количество этикеток и пустой тары для обеззараживающего средства,цитирует Znak слова начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, сегодня стало известно, что химическую продукцию уральского предпринимателя Александра Калинина арестовали в производственном цехе. На данный момент проводятся мероприятия по обнаружению продукции в торговых сетях и изъятию его из оборота. Средство уже было найдено в медорганизациях и соцучреждениях. На Урале арестовали смертельно опасный антисептик

