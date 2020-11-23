На торговавшего смертельно опасным антисептиком бизнесмена завели уголовное дело

Напомним, сегодня стало известно, что химическую продукцию уральского предпринимателя Александра Калинина арестовали в производственном цехе. На данный момент проводятся мероприятия по обнаружению продукции в торговых сетях и изъятию его из оборота. Средство уже было найдено в медорганизациях и соцучреждениях.