УВЗ закупил 24,7 тысячи литров антисептика за 2,5 миллиона рублей вместо девяти

УВЗ закупил 24,7 тысячи литров антисептика за 2,5 миллиона рублей вместо девяти

Сегодня, 15:42ОбществоPhoto: pixabay.com
АО «НПК-Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле закупил более 24,7 тысячи литров кожного антисептика. Его стоимость составила 2,5 миллиона рублей. При этом изначально предприятие готово было заплатить девять миллионов рублей.

Согласно документации, исполнитель должен поставить 4 949 штук упаковок кожного антисептика объемом пять литров.

В качестве действующих веществ средство должно содержать изопропиловый спирт не менее 70%, а также добавки, смягчающие кожу и препятствующие ее высушиванию. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении бактерий, вирусов, грибов и возбудителей паразитарных заболеваний и действовать не менее трех часов. Отмечается, что средство должно быть готово к использованию.

Договор на поставку действует до 31 декабря 2020 года.

В конце августа «Уралвагонзавод» объявил конкурс по поиску подрядчика на поставку медицинских масок на сумму два миллиона рублей. Согласно документации, средства защиты должны быть трехслойными и иметь фиксатор для носа. В общей сложности планировалась закупка 300 тысяч изделий.

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