На Урале арестовали смертельно опасный антисептик

Химическую продукцию уральского предпринимателя Александра Калинина арестовали в производственном цехе. Антисептик, после распития которого, предположительно, погибли семь человек в Якутии, разливался в поселке Октябрьском.

Как пишет Ура.ру со ссылкой на Управление регионального Роспотребнадзора, на данный момент проводятся мероприятия по обнаружению продукции в торговых сетях и изъятию его из оборота. Средство уже было найдено в медорганизациях и соцучреждениях. По данным Роспотребнадзора, содержание метанола в антисептике составляло от 62 до 69%. Такая концентрация опасна для обработки рук. Допустимое содержание — 3,5%. Ведомство направило материалы проверок и проб в следственный комитет. В пресс-службе СКР по Свердловской области сообщили, что информации о возбуждении уголовного дела ее нет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter