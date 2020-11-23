На Урале арестовали смертельно опасный антисептик

Как пишет Ура.ру со ссылкой на Управление регионального Роспотребнадзора, на данный момент проводятся мероприятия по обнаружению продукции в торговых сетях и изъятию его из оборота. Средство уже было найдено в медорганизациях и соцучреждениях.