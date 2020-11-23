На Урале арестовали смертельно опасный антисептик

На Урале арестовали смертельно опасный антисептик

Сегодня, 15:39ОбществоPhoto: pixabay.com
Химическую продукцию уральского предпринимателя Александра Калинина арестовали в производственном цехе. Антисептик, после распития которого, предположительно, погибли семь человек в Якутии, разливался в поселке Октябрьском.

Как пишет Ура.ру со ссылкой на Управление регионального Роспотребнадзора, на данный момент проводятся мероприятия по обнаружению продукции в торговых сетях и изъятию его из оборота. Средство уже было найдено в медорганизациях и соцучреждениях.

По данным Роспотребнадзора, содержание метанола в антисептике составляло от 62 до 69%. Такая концентрация опасна для обработки рук. Допустимое содержание — 3,5%.

Ведомство направило материалы проверок и проб в следственный комитет. В пресс-службе СКР по Свердловской области сообщили, что информации о возбуждении уголовного дела ее нет.

Stories:
Коронавирус
Related news:
здоровьеантисептик
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы