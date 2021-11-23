Рабочий нарушил технику безопасности и пострадал в цехе УВЗ в Нижнем Тагиле

Рабочий нарушил технику безопасности и пострадал в цехе УВЗ в Нижнем Тагиле
Рабочий нарушил технику безопасности и пострадал в цехе УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:15ПроисшествияФото: 1MI
Рабочий получил серьезные травмы на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Инцидент случился еще 21 ноября около 17.00 в цехе № 563. Об этом рассказал Александр Иванов, который защищает права рабочих.

По его словам, все произошло, когда стропальщик Сергей выполнял строповку и укладку отходов производства (летников) на вагон-платформу. Коллеги рассказали, что в попытке выполнить производственный график мужчина допустил грубые нарушения инструкций по охране труда. У него рассыпались уложенные летники, сообщает Е1.

Отмечается, что вес одного летника превышает 200 килограммов. Другие рабочие подчеркнули, что тагильчанин укладывал их, не используя посадочную лестницу, что и привело к травме. Минимум один летник ударил мужчину по ноге, в результате врачи диагностировали открытый перелом голени в нескольких местах.

Мужчине около 30 лет, он продолжительное время работает на заводе. На данный момент на предприятии создана комиссия, определяющая причины случившегося.

Напомним, это не первый инцидент за осень, связанный с травмами рабочих на УВЗ. 26 октября стало известно, что 48-летний монтажник цеха получил травму на производстве. Спасти его не удалось.

По словам родных, на УВЗ умышленно замалчивали обстоятельства происшествия. Там родственникам сообщили, что мужчина упал и ударился о бетонный пол.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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