Рабочий нарушил технику безопасности и пострадал в цехе УВЗ в Нижнем Тагиле

По его словам, все произошло, когда стропальщик Сергей выполнял строповку и укладку отходов производства (летников) на вагон-платформу. Коллеги рассказали, что в попытке выполнить производственный график мужчина допустил грубые нарушения инструкций по охране труда. У него рассыпались уложенные летники, сообщает Е1.
Отмечается, что вес одного летника превышает 200 килограммов. Другие рабочие подчеркнули, что тагильчанин укладывал их, не используя посадочную лестницу, что и привело к травме. Минимум один летник ударил мужчину по ноге, в результате врачи диагностировали открытый перелом голени в нескольких местах.
Мужчине около 30 лет, он продолжительное время работает на заводе. На данный момент на предприятии создана комиссия, определяющая причины случившегося.
Напомним, это не первый инцидент за осень, связанный с травмами рабочих на УВЗ. 26 октября стало известно, что 48-летний монтажник цеха получил травму на производстве. Спасти его не удалось.
По словам родных, на УВЗ умышленно замалчивали обстоятельства происшествия. Там родственникам сообщили, что мужчина упал и ударился о бетонный пол.