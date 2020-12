В Екатеринбурге неизвестный в медицинской маске напал на инкассатора

В Екатеринбурге 22 декабря, вечером, мужчина попытался ограбить инкассатора, который приехал забрать выручку из магазина «Монетка».

В магазину подъехал автомобиль инкассации, из которого вышел сотрудник и направился к магазину. В этот момент на него напал мужчина, пишет E1. Злоумышленник брызнул инкассатору в лицо из перцового баллончика и попытался выдернуть у него сумку. Однако сделать это ему не удалось. Нападавший был одет в черную шапку и куртку, а на лице — медицинская маска. Сразу после инцидента мужчина скрылся. Задержать его не удалось. Пострадавшего инкассатора увезли в офис. Через некоторое время в магазин была направлена другая бригада инкассаторов.

