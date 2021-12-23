Четыре человека доставлены в больницу Каменск-Уральска после ДТП с участием автобуса

Четыре человека доставлены в больницу Каменск-Уральска после ДТП с участием автобуса
Четыре человека доставлены в больницу Каменск-Уральска после ДТП с участием автобуса
Сегодня, 16:36ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
23 декабря в Каменск-Уральске в ДТП попал маршрутный автобус. Машина влетела в опору пешеходного светофора.

На улице Алюминиевой Каменск-Уральска в аварию попал автобус марки «ПАЗ». Двигаясь по маршруту № 11, водитель резко вывернул руль, и машина с пассажирами влетела в стойку светофора.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель пытался уйти от столкновения с лековушкой. Автомобиль двигался по той же улице и при повороте направо со средней полосы не уступил дорогу ПАЗу, который ехал прямо.

В результате ДТП в больницу города доставили четырех человек. Нарушителя правил дорожного движения уже ищут. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в пресс-службе ведомства.

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