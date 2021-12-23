Четыре человека доставлены в больницу Каменск-Уральска после ДТП с участием автобуса

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель пытался уйти от столкновения с лековушкой. Автомобиль двигался по той же улице и при повороте направо со средней полосы не уступил дорогу ПАЗу, который ехал прямо.