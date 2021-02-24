Крыша частного дома загорелась ночью на Вагонке в Нижнем Тагиле

Крыша частного дома загорелась ночью на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:29ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Крыша и стены частного дома были повреждены в результате пожара на Вагонке в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора 24 февраля в 00.21. На площади 25 квадратных метров горел чердак частного жилого дома на улице Ежовая в Нижнем Тагиле.

Для тушения к месту происшествия были направлены четыре пожарных автомобиля и 15 сотрудников МЧС. Открытое горение удалось ликвидировать в 00.33. Еще почти два часа спасатели вели разбор и проливку сгоревших конструкций.

Напомним, 23 февраля на площади четыре квадратных метра сгорел автомобиль на подземной парковке на ГГМ в Нижнем Тагиле. Пожарным удалось справиться с огнем за две минуты.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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