Крыша частного дома загорелась ночью на Вагонке в Нижнем Тагиле

Вызов поступил на пульт оператора 24 февраля в 00.21. На площади 25 квадратных метров горел чердак частного жилого дома на улице Ежовая в Нижнем Тагиле.
Для тушения к месту происшествия были направлены четыре пожарных автомобиля и 15 сотрудников МЧС. Открытое горение удалось ликвидировать в 00.33. Еще почти два часа спасатели вели разбор и проливку сгоревших конструкций.
Напомним, 23 февраля на площади четыре квадратных метра сгорел автомобиль на подземной парковке на ГГМ в Нижнем Тагиле. Пожарным удалось справиться с огнем за две минуты.