Квадроцикл наехал на скатившуюся с горки девочку в Екатеринбурге

Квадроцикл наехал на скатившуюся с горки девочку в Екатеринбурге
Квадроцикл наехал на скатившуюся с горки девочку в Екатеринбурге
Сегодня, 13:21ПроисшествияФото: E1
Под колеса квадроцикла попала семилетняя девочка на территории спортивно-развлекательного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.

Инцидент случился 23 февраля. Наезд произошел, когда ребенок катился с необорудованной горки. Девочка попала под переднее колесо, пишет Е1.

За рулем квадроцикла находилась 39-летняя женщина. Прав управления у нее не было, рассказали в УГИБДД Екатеринбурга. Она сообщила, что транспорт был взят в аренду. Когда женщина ехала мимо горки, то под колеса выкатился ребенок. Водитель затормозила, но избежать столкновения не получилось.

В отношении нее составлены протоколы за отсутствие прав, страховки и госномеров. Также были нарушены правила перевозки несовершеннолетнего пассажира — на заднем сидении квадроцикла ехал мальчик.

Штраф заплатит и ИП, который является владельцем транспорта. Также полиция проверит спорткомплекс «Уктус».

По словам отца пострадавшей девочки, у нее сильный ушиб. У мамы ребенка случился нервный срыв и говорить она не может. Происшествие случилось на ее глазах.

В администрации комплекса сообщили, что ребенок катался в присутствии родственника, причем в запрещенном месте. Сами родители девочки рядом отсутствовали. Мама ребенка пришла на место уже после происшествия. Самому комплексу квадроциклы не принадлежат, а ИП заключил договор аренды и самостоятельно осуществляет свою деятельность.

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Екатеринбург
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