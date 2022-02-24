Квадроцикл наехал на скатившуюся с горки девочку в Екатеринбурге

За рулем квадроцикла находилась 39-летняя женщина. Прав управления у нее не было, рассказали в УГИБДД Екатеринбурга. Она сообщила, что транспорт был взят в аренду. Когда женщина ехала мимо горки, то под колеса выкатился ребенок. Водитель затормозила, но избежать столкновения не получилось.