Волга снесла забор и улетела на тротуар в ДТП на Энтузиастов в Нижнем Тагиле

Волга снесла забор и улетела на тротуар в ДТП на Энтузиастов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:11ПроисшествияФото: Группа «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»
ДТП между Волгой и "Маздой" произошло на перекрестке Энтузиастов-Тимирязева в Нижнем Тагиле. Отечественный автомобиль снес знак пешеходного перехода, забор и оказался на тротуаре.

После происшествия автомобили пришлось увозить на эвакуаторе. На фотографиях подписчиков группы «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» видно, как Волга находится на троутуаре. Рядом лежит на земле элемент бамера с фирменным знаком Mazda.

Фото:Группа «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»

У отечественного автомобиля вывалились наружу обе фары и открылся капот. У иномарки видны значительные повреждения передней части, сработали подушки безопасности.

Фото:Группа «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)»

К месту происшествия прибыли экипажи ГИБДД и «скорой», виде выложили подписчики группы «Вконтакте» «ЧП Нижний Тагил». Подробности ДТП неизвестны. Получить оперативный комментарий в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru не удалось.

Видео:Группа «Вконтакте» «ЧП Нижний Тагил»

Напомним, 20 апреля сообщалось, как на перекрестке у парка «Народный» в Нижнем Тагиле, около 16.30, столкнулись Лада Гранта и ВАЗ 2114. Происшествие попало на видео.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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