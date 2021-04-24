Волга снесла забор и улетела на тротуар в ДТП на Энтузиастов в Нижнем Тагиле

ДТП между Волгой и "Маздой" произошло на перекрестке Энтузиастов-Тимирязева в Нижнем Тагиле. Отечественный автомобиль снес знак пешеходного перехода, забор и оказался на тротуаре.

После происшествия автомобили пришлось увозить на эвакуаторе. На фотографиях подписчиков группы «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» видно, как Волга находится на троутуаре. Рядом лежит на земле элемент бамера с фирменным знаком Mazda. Фото: Группа «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» У отечественного автомобиля вывалились наружу обе фары и открылся капот. У иномарки видны значительные повреждения передней части, сработали подушки безопасности. Фото: Группа «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» К месту происшествия прибыли экипажи ГИБДД и «скорой», виде выложили подписчики группы «Вконтакте» «ЧП Нижний Тагил». Подробности ДТП неизвестны. Получить оперативный комментарий в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru не удалось. Видео: Группа «Вконтакте» «ЧП Нижний Тагил» Напомним, 20 апреля сообщалось, как на перекрестке у парка «Народный» в Нижнем Тагиле, около 16.30, столкнулись Лада Гранта и ВАЗ 2114. Происшествие попало на видео. Момент ДТП на перекрестке улиц Красноармейская — Серова в Тагиле попал на видео

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter