В Екатеринбурге за попытку мошенничества осудили бывшего следователя

Геннадий Львов с 2015 года занимал должность старшего следователя по особо важным делам отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Екатеринбургу. Мужчина специализировался на расследовании уголовных дел экономической направленности.

По версии следствия, в январе 2018 года осужденный получил один млн рублей от оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу. Деньги предназначались для того, чтобы следователь возбудил уголовное дело о хищении имущества у предпринимателя. Об этом предприниматель и подсудимый договорились еще осенью 2017 года.

В момент передачи денег у ТРЦ «Мегаполис» следователя задержали сотрудники Свердловского УФСБ. В марте 2018 года мужчину уволили из МВД за утрату доверия. В ОЭБиПК, чей сотрудник передал деньги, прошли проверки, однако дело в отношении работника было прекращено «в связи с деятельным раскаянием».