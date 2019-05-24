В Екатеринбурге за попытку мошенничества осудили бывшего следователя
Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил бывшего следователя к четырем годам колонии и лишил права занимать должность с функцией представителя власти. Мужчина признан виновным в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Геннадий Львов с 2015 года занимал должность старшего следователя по особо важным делам отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Екатеринбургу. Мужчина специализировался на расследовании уголовных дел экономической направленности.
По версии следствия, в январе 2018 года осужденный получил один млн рублей от оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу. Деньги предназначались для того, чтобы следователь возбудил уголовное дело о хищении имущества у предпринимателя. Об этом предприниматель и подсудимый договорились еще осенью 2017 года.
В момент передачи денег у ТРЦ «Мегаполис» следователя задержали сотрудники Свердловского УФСБ. В марте 2018 года мужчину уволили из МВД за утрату доверия. В ОЭБиПК, чей сотрудник передал деньги, прошли проверки, однако дело в отношении работника было прекращено «в связи с деятельным раскаянием».
Суд назначил Львову наказание в виде четырех лет колонии общего режима, лишил его звания полковника и права занимать должность, связанную с осуществлением функций представителя власти. Под стражу мужчина был взят в зале суда.