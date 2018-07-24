16-летняя школьница из Алтайского края зарубила котенка топором

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Девушка из Алтайского края убила котенка топором. Видео расправы над животным было выложено в интернет.
Источник: MR7.ru
16-летняя школьница из села Михайловка разрубила котенка с помощью топора. Сестра девушки расчленила мертвого котенка ножом. Весь процесс девушки сняли на видео и опубликовали в одной из социальных сетей.
Администрация социальной сети отправила видео родителям школьницы. Отец девушки написал в статусе: «Прошу прощения у всех, мы в шоке». Позже все члены семьи удалили свои профили из социальной сети.
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МВД Алтайского края ведет проверку по факту происшествия.
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