Он был болен: пропавший екатеринбуржец найден мертвым на Уралмаше

22-летний екатеринбуржец Александр Падерин, пропавший 15 июля, был найден мертвым на Уралмаше 23 июля.
Ранее сообщалось, что молодой человек лежал в больнице, но его отпустили на выходные. Вместе с тем, сообщалось, что у пропавшего серьезное заболевание: у него начинают судороги, которые нельзя предотвратить без лекарственных препаратов. За себя постоять горожанин был не способен, родители боялись, что Александр находится в опасности.
Вечером 15 июля он вышел прогуляться с друзьями и больше не вернулся. Его телефон на тот момент был недоступен.
23 июля Сашу нашли мертвым. Волонтеры деталей поиска не сообщают. С родными погибшего связаться не удалось.
В СК РФ будут проводить доследственную проверку по факту смерти екатеринбуржца. Имеет ли смерть молодого мужчины криминальный характер, пока неизвестно. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.