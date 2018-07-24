Он был болен: пропавший екатеринбуржец найден мертвым на Уралмаше

Ранее сообщалось, что молодой человек лежал в больнице, но его отпустили на выходные. Вместе с тем, сообщалось, что у пропавшего серьезное заболевание: у него начинают судороги, которые нельзя предотвратить без лекарственных препаратов. За себя постоять горожанин был не способен, родители боялись, что Александр находится в опасности.