Двое тагильчан предстанут перед судом за создание нарколаборатории

Мужчины обвиняются в совершении преступления по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой и в крупном размере» (ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщили TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское», задержали подозреваемых оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно–розыскных мероприятий в Пригородном районе на трассе Екатеринбург — Серов. Расследованием уголовного дела по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере занимались следователи Межмуниципального управления.

По версии следствия, тагильчане организовали нарколабораторию для изготовления мефедрона. После приобретения специального оборудования они синтезировали наркотическое средство, затем распространяли его через закладки с ноября 2018 года по февраль этого года. Заказчиков мужчины находили с помощью специально созданного интернет-магазина.